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Neue Frontlinien in Nahost: Der Irankrieg wirbelt das Bündnissystem der Golfstaaten durcheinander

Neue Frontlinien in Nahost: Der Irankrieg wirbelt das Bündnissystem der Golfstaaten durcheinander

Neue Frontlinien in Nahost: Der Irankrieg wirbelt das Bündnissystem der Golfstaaten durcheinander

Geopolitik während des Irankriegs: US-Militär in Riad: Saudi-Arabien bemüht sich bereits um eine Nachkriegsordnung im Nahen Osten.
Geopolitik während des Irankriegs: US-Militär in Riad: Saudi-Arabien bemüht sich bereits um eine Nachkriegsordnung im Nahen Osten.
US-Militär in Riad: Saudi-Arabien bemüht sich bereits um eine Nachkriegsordnung im Nahen Osten. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Baraa Anwer
JF-Plus Icon Premium Neue Frontlinien in Nahost
 

Der Irankrieg wirbelt das Bündnissystem der Golfstaaten durcheinander

Der Irankrieg verändert die geopolitische Ordnung in Nahost grundlegend und beschleunigt die Herausbildung einer multipolaren Konfrontationsstruktur jenseits klassischer Blockbildung. Die lange als arabischer Gegenpol zum Iran geltende Achse Saudi-Arabien–Vereinigte Arabische Emirate zerfällt zunehmend.

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US-Militär in Riad: Saudi-Arabien bemüht sich bereits um eine Nachkriegsordnung im Nahen Osten. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Baraa Anwer
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