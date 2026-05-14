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Wie weiter im Iran?: Der Krieg erschöpft sich

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US-Präsident Donald Trump: Sein Krieg gegen den Iran läuft schlechter als erwartet. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump: Sein Krieg gegen den Iran läuft schlechter als erwartet. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump: Sein Krieg gegen den Iran läuft schlechter als erwartet. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium Wie weiter im Iran?
 

Der Krieg erschöpft sich

Kein Regimewechsel in Sicht, dafür aber Wirtschaftskrise und ein langer Abnutzungskrieg: Verhandlungen zwischen Washington und Teheran sind unvermeidlich. Ein Kommentar von Bruno Bandulet.

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US-Präsident Donald Trump: Sein Krieg gegen den Iran läuft schlechter als erwartet. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
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