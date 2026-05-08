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Drohnen mit großer Wirkung: Lässt der Irankrieg die Wirtschaft der Golfstaaten kollabieren?

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Shahed-Drohnen, wie sie der Iran einsetzt, sind der Albtraum für die Wirtschaft der Golfstaaten (Symbolbild).
Shahed-Drohnen, wie sie der Iran einsetzt, sind der Albtraum für die Wirtschaft der Golfstaaten (Symbolbild).
Shahed-Drohnen, wie sie der Iran einsetzt, sind der Albtraum für die Wirtschaft der Golfstaaten (Symbolbild). Foto: picture alliance / Visually | Naeblys
JF-Plus Icon Premium Drohnen mit großer Wirkung
 

Lässt der Irankrieg die Wirtschaft der Golfstaaten kollabieren?

Iranische Drohnen treffen die Golfstaaten, wo es diesen besonders weh tut. Die Wirtschaft, die auf Tourismus und Immobilien setzt, gerät durch den Krieg gehörig unter Druck. Ein Staat strauchelt bereits besonders stark. Eine Bestandsaufnahme von Ferdinand Vogel.

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Shahed-Drohnen, wie sie der Iran einsetzt, sind der Albtraum für die Wirtschaft der Golfstaaten (Symbolbild). Foto: picture alliance / Visually | Naeblys
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