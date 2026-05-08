Lässt der Irankrieg die Wirtschaft der Golfstaaten kollabieren?

Shahed-Drohnen, wie sie der Iran einsetzt, sind der Albtraum für die Wirtschaft der Golfstaaten (Symbolbild). Foto: picture alliance / Visually | Naeblys

Iranische Drohnen treffen die Golfstaaten, wo es diesen besonders weh tut. Die Wirtschaft, die auf Tourismus und Immobilien setzt, gerät durch den Krieg gehörig unter Druck. Ein Staat strauchelt bereits besonders stark. Eine Bestandsaufnahme von Ferdinand Vogel.