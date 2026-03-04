Oberster Gerichtshof der USA kippt Kaliforniens Transideologie an Schulen

Anzeige

WASHINGTON/SACRAMENTO. Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine kalifornische Sonderregelung für sogenannte Transpersonen in der Schulpolitik vorläufig gestoppt und Elternrechte gestärkt. Schulen im bevölkerungsreichsten Bundesstaat dürfen künftig nicht mehr den „sozialen Geschlechtswechsel“ von Schülern mit Geschlechtsdysphorie vor den Eltern verheimlichen.

Mit einer Entscheidung von sechs zu drei Stimmen gab das Washingtoner Gericht am Montag einem Eilantrag christlicher Eltern statt. Diese hatten geklagt, weil kalifornische Richtlinien und ein Abschnitt des sogenannten „Safety Acts“ Lehrer und Schulen dazu anhielten, Eltern nicht über Namens- oder Pronomenwechsel ihrer Kinder zu informieren, wenn der Schüler dies nicht wünschte.

Oberster Gerichtshof stärkt Elternrechte

Die Kläger argumentierten, die Regelung verletzte ihre grundlegenden Elternrechte und ihre Religionsfreiheit. Die Eltern sehen es als ihre Pflicht an, über die psychische Entwicklung ihrer Kinder informiert zu sein – insbesondere bei Themen wie Geschlechtsdysphorie, so die Argumentation. Ein Bundesgericht hatte die Regelung zunächst dauerhaft blockiert, ein als eher linksliberal geltende Berufungsgericht hob diese jedoch wieder auf.

Mit der vorläufigen Anordnung des Obersten Gerichtshofs gilt nun wieder die Entscheidung der ersten Instanz. Kalifornien darf die transideologischen Vorgaben während des laufenden Verfahrens nicht mehr durchsetzen. Der Fall wird nun in unteren Instanzen weiterverhandelt.

Musk verließ Kalifornien wegen transideologischer Gesetzgebung

Beim „Safety Act“ handelt es sich um ein „Schutzgesetz zur Unterstützung der akademischen Zukunft und der Pädagogen der heutigen Jugend“, das am 15. Juli 2024 von Kaliforniens demokratischem Gouverneur Gavin Newsom unterzeichnet worden war. Das Gesetz war laut Tech-Milliardär Elon Musk auch der Grund, weshalb er sein Weltraum-Unternehmen SpaceX von Kalifornien nach Texas verlegte.

„Das ist der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt. Aufgrund dieses Gesetzes und der vielen anderen, die ihm vorausgingen und Familien wie Unternehmen gleichermaßen trafen, wird SpaceX seinen Hauptsitz nun von Hawthorne, Kalifornien, nach Starbase, Texas, verlegen“, kommentierte Musk einen Tag nach Inkrafttreten des „Schutzgesetzes“ auf seiner Plattform X. „Und das X-Hauptquartier wird nach Austin (ebenfalls in Texas gelegen, Anm. d. Red.) umziehen“, ergänzte er knapp.

Will Kalifornien Eltern aus der Erziehung ausschließen?

Die kalifornische Regierung unter Gouverneur Newsom hatte die Maßnahmen mit dem Schutz der Kinder vor möglicher Ablehnung in der Familie begründet. Kritiker werfen der linken Regierung in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento hingegen vor, Eltern bewußt aus der Erziehung auszuschließen und eine einseitige Genderpolitik zu fördern.

Politische Kommentatoren in den Vereinigten Staaten sehen in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ein starkes Signal zugunsten elterlicher Rechte in der Auseinandersetzung um transideologische Politik an Schulen. Ähnliche Konflikte gibt es auch in anderen Bundesstaaten. (rsz)