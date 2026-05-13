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Schlechte Zukunftsprognose: Warum und wohin so viele junge Deutsche auswandern

Schlechte Zukunftsprognose: Warum und wohin so viele junge Deutsche auswandern

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Immer mehr junge Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und bereiten sich aufs Auswandern vor (Symbolbild).
Immer mehr junge Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und bereiten sich aufs Auswandern vor (Symbolbild).
Immer mehr junge Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und bereiten sich aufs Auswandern vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose
JF-Plus Icon Premium Schlechte Zukunftsprognose
 

Warum und wohin so viele junge Deutsche auswandern

Etwa jeder fünfte Deutsche im Alter zwischen 14 und 29 Jahren plant, die Bundesrepublik zu verlassen. Das geht aus der aktuellen Jugendstudie hervor. Immer mehr junge Menschen fühlen sich in Deutschland zunehmend unwohl. Das hat gleich mehrere Gründe.

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Immer mehr junge Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und bereiten sich aufs Auswandern vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose
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