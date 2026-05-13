Warum und wohin so viele junge Deutsche auswandern

Immer mehr junge Deutsche sitzen auf gepackten Koffern und bereiten sich aufs Auswandern vor (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Etwa jeder fünfte Deutsche im Alter zwischen 14 und 29 Jahren plant, die Bundesrepublik zu verlassen. Das geht aus der aktuellen Jugendstudie hervor. Immer mehr junge Menschen fühlen sich in Deutschland zunehmend unwohl. Das hat gleich mehrere Gründe.