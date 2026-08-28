ZDF-Umfrage sieht SPD in Sachsen-Anhalt im Aufwind

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MAINZ/MAGDEBURG. Eine neue Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) zu Sachsen-Anhalt sieht die AfD schwächer als die anderen Institute. Sie misst für die Partei 40 Prozent, während Insa, Infratest dimap, Civey und Pollytix sie in den vergangenen Tagen bei 42 bis 43 Prozent sahen.

Deutlich stärker kommt in der vom ZDF beauftragten Umfrage die SPD weg, die dort bei neun Prozent steht und in diesem Monat bisher von den anderen Instituten zwischen 6 und 8 Prozent gemessen wurde.

Auch die Grünen scheinen demnach mit sechs Prozent sicher im Landtag vertreten zu sein. Zuletzt musste die Partei laut anderer Erhebungen um das Überwinden der Sperrklausel zittern.

Vor fünf Jahren verschätzte sich FGW deutlich

Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze liegt laut FGW bei 23 Prozent. Auf Platz drei kommt die Linke mit 13 Prozent. FDP und BSW würden mit jeweils drei Prozent nicht in den Landtag einziehen.



Zuletzt hatte die Forschungsgruppe Wahlen im Juni 2021, drei Tage vor der damaligen Landtagswahl, eine Umfrage für Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Ein Vergleich mit diesen Zahlen ergibt keinen Sinn.

Damals hatte das Institut die CDU im Vergleich zum tatsächlichen Wahlergebnis um sieben Prozentpunkte zu schwach eingeschätzt sowie SPD und Grüne deutlich überbewertet. (fh)