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JF-Exklusiv: Woke Uni als Brutstätte von „Widersetzen“?

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Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten.
Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten.
Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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Woke Uni als Brutstätte von „Widersetzen“?

Ein brisantes Strategiepapier des Bündnisses „Widersetzen“ weist auf die Universität Graz. Plagiatsforscher Stefan Weber sieht damit das akademische Milieu hinter Teilen der Antifa enttarnt.

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Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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