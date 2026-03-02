Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Wie viel Geld zahlt die Bundesregierung für „Seenotrettung“ im Mittelmeer?

JF-Exklusiv: Wie viel Geld zahlt die Bundesregierung für „Seenotrettung“ im Mittelmeer?

JF-Exklusiv: Wie viel Geld zahlt die Bundesregierung für „Seenotrettung“ im Mittelmeer?

Die Bundesregierung finanziert Organisationen der zivilen Seenotrettung, Seenotretter, mit hohen Summen. Zu den Organisationen zählen „SOS Humanity“ (215.000 Euro), „SOS Mediterranee (201.694,50 Euro), „Sea-Eye“ (169.156 Euro) sowie „RESQSHIP“ (34.994,40 Euro).
Die Bundesregierung finanziert Organisationen der zivilen Seenotrettung, Seenotretter, mit hohen Summen. Zu den Organisationen zählen „SOS Humanity“ (215.000 Euro), „SOS Mediterranee (201.694,50 Euro), „Sea-Eye“ (169.156 Euro) sowie „RESQSHIP“ (34.994,40 Euro).
Eine Gruppe von Bootsmigranten auf dem Mittelmeer. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Wie viel Geld zahlt die Bundesregierung für „Seenotrettung“ im Mittelmeer?

Wenn Migranten über das Mittelmeer nach Europa kommen, sind Organisationen wie „Sea-Eye“ oder „SOS Humanity“ zur Stelle. Die Bundesregierung mußte nun Auskunft darüber geben, wie viel Geld sie an die selbsternannten „Seenotretter“ bezahlt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Gruppe von Bootsmigranten auf dem Mittelmeer. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles