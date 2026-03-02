Warum Chrupalla und Weidel beim Iran doch recht haben

Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Ein Krieg, auf den Deutschland keinen Einfluß hat, sorgt für Spaltung im konservativen Lager. Fotos: JF-Montage, verwendete Bilder: IMAGO / Political-Moments /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// KI

Die Stellungnahme der AfD-Spitze zum Irankrieg löst heftige Reaktionen aus. Dabei ist die Sorge, von der die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprechen, durchaus berechtigt. Ein Politiker, der einst dieselben Vorbehalte hatte, heißt Donald Trump. Eine Replik von Benedikt Rueß.