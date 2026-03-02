Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit um AfD-Statement: Warum Chrupalla und Weidel beim Iran doch recht haben

Streit um AfD-Statement: Warum Chrupalla und Weidel beim Iran doch recht haben

Streit um AfD-Statement: Warum Chrupalla und Weidel beim Iran doch recht haben

Die AfD-Chefs Weidel und Chrupalla vor einer Karte des Irans und einer Rakete. Ihr Pressestatement sorgt für Wirbel
Die AfD-Chefs Weidel und Chrupalla vor einer Karte des Irans und einer Rakete. Ihr Pressestatement sorgt für Wirbel
Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Ein Krieg, auf den Deutschland keinen Einfluß hat, sorgt für Spaltung im konservativen Lager. Fotos: JF-Montage, verwendete Bilder: IMAGO / Political-Moments /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// KI
JF-Plus Icon Premium Streit um AfD-Statement
 

Warum Chrupalla und Weidel beim Iran doch recht haben

Die Stellungnahme der AfD-Spitze zum Irankrieg löst heftige Reaktionen aus. Dabei ist die Sorge, von der die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprechen, durchaus berechtigt. Ein Politiker, der einst dieselben Vorbehalte hatte, heißt Donald Trump. Eine Replik von Benedikt Rueß.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Ein Krieg, auf den Deutschland keinen Einfluß hat, sorgt für Spaltung im konservativen Lager. Fotos: JF-Montage, verwendete Bilder: IMAGO / Political-Moments /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// KI
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles