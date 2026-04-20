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JF-Undercover: Wie Klimaradikale um Unterstützer und Verständnis kämpfen

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Die Demonstration der Klimaradikalen richtet sich gegen Zement.
Die Demonstration der Klimaradikalen richtet sich gegen Zement.
Die Demonstration der Klimaradikalen richtet sich gegen Zement. Foto: JF
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Wie Klimaradikale um Unterstützer und Verständnis kämpfen

In Heidelberg verzocken sich die Klimaradikalen, weil kaum jemand ihre Satire-Demo gegen Zement versteht. Doch es zeigt sich, dass das Geflecht aus Klima-NGOs und anderen linken Akteuren immer noch aktiv ist. Die JF war undercover dabei.

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Die Demonstration der Klimaradikalen richtet sich gegen Zement. Foto: JF
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