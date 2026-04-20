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Gewalt in Deutschland: Ausländer in der Kriminalstatistik: Nur die halbe Wahrheit

Gewalt in Deutschland: Ausländer in der Kriminalstatistik: Nur die halbe Wahrheit

Gewalt in Deutschland: Ausländer in der Kriminalstatistik: Nur die halbe Wahrheit

Alexander Dobrindt bei der Bundespressekonferenz 'Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025' im Haus der Bundespressekonferenz. Berlin, 20.04.2026. Doch die Zahlen zur Ausländerkriminalität sind nur die halbe Wahrheit.
Alexander Dobrindt bei der Bundespressekonferenz 'Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025' im Haus der Bundespressekonferenz. Berlin, 20.04.2026. Doch die Zahlen zur Ausländerkriminalität sind nur die halbe Wahrheit.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik: Nur die halbe Wahrheit. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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Ausländer in der Kriminalstatistik: Nur die halbe Wahrheit

Mehr Mord und Totschlag, mehr Vergewaltigungen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist ein innenpolitischer Offenbarungseid. Auch, weil viele Täter gar nicht in Deutschland sein dürften. Dabei tut die Regierung schon alles, um das wahre Ausmaß der Ausländerkriminalität systematisch zu vertuschen. Ein Kommentar.

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik: Nur die halbe Wahrheit. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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