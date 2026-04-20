Ausländer in der Kriminalstatistik: Nur die halbe Wahrheit

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik: Nur die halbe Wahrheit. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Mehr Mord und Totschlag, mehr Vergewaltigungen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist ein innenpolitischer Offenbarungseid. Auch, weil viele Täter gar nicht in Deutschland sein dürften. Dabei tut die Regierung schon alles, um das wahre Ausmaß der Ausländerkriminalität systematisch zu vertuschen. Ein Kommentar.