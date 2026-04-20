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Innere Sicherheit: Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen islamistischen Kosovaren

Innere Sicherheit: Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen islamistischen Kosovaren

Innere Sicherheit: Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen islamistischen Kosovaren

RECORD DATE NOT STATED Großeinsatz von Polizei, SEK,Feuerwehr, Rettungssanitätern, Polizeihubschrauber am Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel. Eine Lehrerin des Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel ist am Freitagmorgen durch Stiche attackiert und schwer verletzt worden ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **Angehörige warten an der Schule auf ihre Kinder am Freitag, dem 205. September 2025. Großeinsatz von Polizei, SEK, Feuerwehr, Rettungssanitätern, Polizeihubschrauber am Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel. Eine Lehrerin des Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel ist am Freitagmorgen durch Stiche attackiert. Der Tatverdächtige ist ein islamistischer Kosovare. Copyright: KerstinxKokoska doc829exm18zcg1htpg5d80 ,EDITORIAL USE ONLY
RECORD DATE NOT STATED Großeinsatz von Polizei, SEK,Feuerwehr, Rettungssanitätern, Polizeihubschrauber am Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel. Eine Lehrerin des Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel ist am Freitagmorgen durch Stiche attackiert und schwer verletzt worden ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **Angehörige warten an der Schule auf ihre Kinder am Freitag, dem 205. September 2025. Großeinsatz von Polizei, SEK, Feuerwehr, Rettungssanitätern, Polizeihubschrauber am Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel. Eine Lehrerin des Berufskollegs im Bildungspark an der Blücherstraße im Nordviertel ist am Freitagmorgen durch Stiche attackiert. Der Tatverdächtige ist ein islamistischer Kosovare. Copyright: KerstinxKokoska doc829exm18zcg1htpg5d80 ,EDITORIAL USE ONLY
Großeinsatz in Essen: Tatverdächtiger Kosovare folgte laut Generalbundesanwalt einer islamistischen Ideologie. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Innere Sicherheit
 

Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen islamistischen Kosovaren

Im September greift ein Kosovare den Hausmeister einer Schule an, danach geht er zu seiner Berufsschule und sticht auf seine Lehrerin ein. Auch einem Mann sticht er in den Rücken. Jetzt landet der Fall in Karlsruhe.
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KARLSRUHE. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den Kosovaren Erjon S. wegen des Vorwurfs des dreifachen versuchten Mordes erhoben. Auch Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung werden ihm vorgeworfen, ebenso Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung, wie ein Sprecher des Generalbundesanwalts am Montag mitteilte.

Am 5. September ging S. – laut Anklage Anhänger „einer islamistisch-dschihadistischen Ideologie“ – mit einem Messer bewaffnet zu einer Grundschule in Essen (JF berichtete). Dort schlug er zunächst mit der Faust einen Hausmeister und besprühte ihn mit Pfefferspray. „Da sich der Geschädigte zur Wehr setzte, konnte Erjon S. das Messer nicht zum Einsatz bringen“, heißt es von Seiten der Anklage.

Kosovare wollte „Märtyrertod provozieren“

Kurz darauf attackierte der damals 17jährige seine Berufsschullehrerin, indem er ihr mehrfach mit dem Messer in den Oberkörper stach. Im Anschluss suchte er die Alte Synagoge in Essen auf, fand aber offenbar kein passendes Opfer. Stattdessen stach er einem zufällig vorbeikommenden Mann auf der Straße in den Rücken.

Als die Polizei eintraf, ging der Kosovare mit gezücktem Messer auf die Beamten zu – „um einer Festnahme zu entgehen und seinen Märtyrertod zu provozieren“, ist die Bundesanwaltschaft überzeugt. Er wurde durch einen Schuss ins Gesicht gestoppt und überlebte diesen. Auch seine Opfer überlebten allesamt, „trugen zum Teil aber schwere Verletzungen davon“, heißt es in der Anklage.

Seit seiner Festnahme befindet sich S. in Untersuchungshaft. (st)

Großeinsatz in Essen: Tatverdächtiger Kosovare folgte laut Generalbundesanwalt einer islamistischen Ideologie. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
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