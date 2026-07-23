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Maßnahmen gegen Linksextremismus: Marco Rubio, die Antifa und das Bundesinnenministerium

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US-Außenminister Marco Rubio hat der Antifa den Kampf angesagt.
US-Außenminister Marco Rubio hat der Antifa den Kampf angesagt.
US-Außenminister Marco Rubio hat der Antifa den Kampf angesagt. Foto: picture alliance / Brendan Smialowski/POOL AFP via AP | Brendan Smialowski
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Marco Rubio, die Antifa und das Bundesinnenministerium

US-Außenminister Rubio bläst zum Kampf gegen Linksterrorismus. Das ist nur konsequent, da US-Präsident Trump die Antifa als Terrorgruppe einstufte. Das dürfte auch für das Bundesinnenministerium demnächst von Bedeutung sein.

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US-Außenminister Marco Rubio hat der Antifa den Kampf angesagt. Foto: picture alliance / Brendan Smialowski/POOL AFP via AP | Brendan Smialowski
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