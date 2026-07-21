„Förderung der Toleranz“: Wenn das Finanzamt Linksextremisten für „gemeinnützig“ hält

Steuererleichterungen für Verfassungsfeinde: Nicht nur ein Fall aus Göttingen wirft Fragen auf. Foto: KI / JF

Eigentlich dürfen die Finanzämter extremistische Gruppierungen nicht als „gemeinnützig“ einstufen. Doch die Realität sieht anders aus: Die JUNGE FREIHEIT weiß von einer linksextremen Organisation, die trotz konstanter Erwähnung im Verfassungsschutzbericht von steuerlichen Vorteilen profitiert. Ein Einzelfall?