Wie es zur Eskalation bei der AfD in Nordrhein-Westfalen kam

Gleich vier Wochenenden sind für die Aufstellung der Landesliste der AfD in Nordrhein-Westfalen für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr vorgesehen. Doch schon am Sonntag versinkt der Parteitag mit Massenkandidaturen und Gewaltvorwürfen im Chaos. Im Mittelpunkt stehen Landeschef Martin Vincentz und der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich.