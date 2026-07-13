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Aufstellung der Landesliste: Wie es zur Eskalation bei der AfD in Nordrhein-Westfalen kam

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Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich (l.) und Landeschef Martin Vincentz: Unversöhnlich. Fotos: Picture Alliance
Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich (l.) und Landeschef Martin Vincentz: Unversöhnlich. Fotos: Picture Alliance
Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich (l.) und Landeschef Martin Vincentz: Unversöhnlich. Fotos: Picture Alliance
JF-Plus Icon Premium Aufstellung der Landesliste
 

Wie es zur Eskalation bei der AfD in Nordrhein-Westfalen kam

Gleich vier Wochenenden sind für die Aufstellung der Landesliste der AfD in Nordrhein-Westfalen für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr vorgesehen. Doch schon am Sonntag versinkt der Parteitag mit Massenkandidaturen und Gewaltvorwürfen im Chaos. Im Mittelpunkt stehen Landeschef Martin Vincentz und der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich.

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Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich (l.) und Landeschef Martin Vincentz: Unversöhnlich. Fotos: Picture Alliance
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