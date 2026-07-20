Stauffenberg-Gedenken: Weit entfernter Verwandter Bonhoeffers will AfD-Kranz entfernen

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BERLIN. Bei der zentralen Gedenkfeier zum Jahrestag des missglückten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 hat der Großneffe des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, Tobias Korenke, versucht, einen Kranz der AfD zu zerstören. Sicherheitsmitarbeiter gingen dazwischen. Es kam zu einem Handgemenge, infolgedessen der AfD-Kranz beschädigt wurde, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur dpa den Vorfall schilderte. Korenke sagte der Nachrichtenagentur dazu: „Viele Nachkommen, und dazu gehöre auch ich, empfinden eine wirklich große Wut, wenn wir sehen, dass die AfD hier Kränze ablegt. Das werden wir hier nicht akzeptieren.“

Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bestätigte gegenüber der Welt, dass seine Fraktion einen Gedenkranz für die Veranstaltung bereitgestellt hatte. Ob Mitglieder seiner Fraktion vor Ort waren, könne er nicht abschließend sagen. Der Chef der internen Arbeitsgemeinschaft Geschichte der AfD-Bundestagsfraktion, Götz Frömming, betonte gegenüber der Zeitung, die Fraktion sei zu der Veranstaltung als im Bundestag vertretene Partei eingeladen worden.

Bereits im April 2025 hatte Korenke, der ein Verwandter vierten Grades Bonhoeffers ist, im Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt, für seinen Großonkel wäre „der Nationalismus der AfD, die radikale, unmenschliche Migrationshaltung oder die Solidarität mit einem Staatslenker, der ein anderes Land überfällt, völlig untragbar gewesen“.

Prien: „Die Freiheit von morgen entscheidet sich in unserem Handeln heute“ Die diesjährige Hauptrede hielt Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU). Sie betonte, sie spreche auch als „Bürgerin und als Nachfahrin von Opfern und Überlebenden der Shoah“. Der Christdemokratin zufolge wurde ihre Urgroßmutter im Konzentrationslager Sobibor ermordet. Demokratie lebe „von einer Ethik der bürgerlichen Verantwortung – von Menschen, die bereit sind, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, auch wenn dies unbequem ist“, führte Prien aus. „Die Freiheit von morgen entscheidet sich in unserem Handeln heute“, mahnte sie.