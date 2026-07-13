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Spektakuläre Meldung: Wird sich die CDU Sachsen-Anhalt nach der Wahl wirklich spalten?

Spektakuläre Meldung: Wird sich die CDU Sachsen-Anhalt nach der Wahl wirklich spalten?

Spektakuläre Meldung: Wird sich die CDU Sachsen-Anhalt nach der Wahl wirklich spalten?

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (links) muss nicht nur vor AfD-Widersacher Ulrich Siegmund zittern, sondern auch vor eigenen Abgeordneten.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (links) muss nicht nur vor AfD-Widersacher Ulrich Siegmund zittern, sondern auch vor eigenen Abgeordneten.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (links) muss nicht nur vor AfD-Widersacher Ulrich Siegmund zittern, sondern auch vor eigenen Abgeordneten. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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Wird sich die CDU Sachsen-Anhalt nach der Wahl wirklich spalten?

Sollte eine CDU-Regierung in Sachsen-Anhalt nur mit der Linkspartei möglich sein, spalten sich Abgeordnete ab und bilden mit der AfD eine „Gestaltungsmehrheit“. Diese Meldung sorgt für Aufsehen. Doch stimmt sie auch? Es könnte ganz anders laufen, wie die JF erfuhr.

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Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (links) muss nicht nur vor AfD-Widersacher Ulrich Siegmund zittern, sondern auch vor eigenen Abgeordneten. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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