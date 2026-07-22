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Die Stimmung vor dem Neustart: Inside CDU/CSU-Fraktion: „Auf gar keinen Fall!“

Die Stimmung vor dem Neustart: Inside CDU/CSU-Fraktion: „Auf gar keinen Fall!“

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Friedrich Merz vor der CDU/CSU-Fraktion: Abstimmung über den neuen Vorsitzenden vor leeren Bänken?
Friedrich Merz vor der CDU/CSU-Fraktion: Abstimmung über den neuen Vorsitzenden vor leeren Bänken?
Friedrich Merz vor der CDU/CSU-Fraktion: Abstimmung über den neuen Vorsitzenden vor leeren Bänken? Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Die Stimmung vor dem Neustart
 

Inside CDU/CSU-Fraktion: „Auf gar keinen Fall!“

Die Unions-Abgeordneten sind in alle Winde verstreut, müssen sich nun aber zur Wahl des Fraktionschefs treffen. Wie findet deren versprochene „Einbindung“ statt? Und wie viele werden tatsächlich nach Berlin zurückkehren? Die JUNGE FREIHEIT hat sich umgehört.

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Friedrich Merz vor der CDU/CSU-Fraktion: Abstimmung über den neuen Vorsitzenden vor leeren Bänken? Foto: picture alliance / dts-Agentur
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