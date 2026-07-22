Inside CDU/CSU-Fraktion: „Auf gar keinen Fall!“

Friedrich Merz vor der CDU/CSU-Fraktion: Abstimmung über den neuen Vorsitzenden vor leeren Bänken? Foto: picture alliance / dts-Agentur

Die Unions-Abgeordneten sind in alle Winde verstreut, müssen sich nun aber zur Wahl des Fraktionschefs treffen. Wie findet deren versprochene „Einbindung“ statt? Und wie viele werden tatsächlich nach Berlin zurückkehren? Die JUNGE FREIHEIT hat sich umgehört.