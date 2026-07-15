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Vermittlungsquote auf Tiefstand: Wie die Bundesagentur für Arbeit an ihrer Kernaufgabe scheitert

Vermittlungsquote auf Tiefstand: Wie die Bundesagentur für Arbeit an ihrer Kernaufgabe scheitert

Vermittlungsquote auf Tiefstand: Wie die Bundesagentur für Arbeit an ihrer Kernaufgabe scheitert

Ein Abgänger aus dem Bürger- oder Arbeitslosengeld geht in eine strahlende Zukunft (Symbolfoto): Erfüllt die Bundesagentur für Arbeit noch ihre Kernaufgabe?
Ein Abgänger aus dem Bürger- oder Arbeitslosengeld geht in eine strahlende Zukunft (Symbolfoto): Erfüllt die Bundesagentur für Arbeit noch ihre Kernaufgabe?
Ein Abgänger aus dem Bürger- oder Arbeitslosengeld (Symbolfoto): Wie viel vermittelt die Bundesagentur für Arbeit? Foto: JF-Montage mit KI
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Wie die Bundesagentur für Arbeit an ihrer Kernaufgabe scheitert

Exklusive Zahlen zeigen, wie schlecht es um die zentrale Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit bestellt ist: Menschen in Jobs zu vermitteln. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer fordert eine grundlegende Neuaufstellung der Behörde.

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Ein Abgänger aus dem Bürger- oder Arbeitslosengeld (Symbolfoto): Wie viel vermittelt die Bundesagentur für Arbeit? Foto: JF-Montage mit KI
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