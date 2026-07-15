Türke ruft „Allahu akbar“ und schießt auf Polizisten vor Supermarkt

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DRESDEN. Die Polizei hat bei einem Großeinsatz einen bewaffneten Türken vor einem Supermarkt in Dresden-Friedrichstadt niedergeschossen. Zum Feueraustausch kam es kurz nach acht Uhr morgens am Mittwoch, wie das Nachrichtenportal „TAG24“ berichtet.

„Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Dresden einen bewaffneten Mann (41) an einem Netto-Markt niedergeschossen! Zuvor lieferte er sich einen Schusswechsel mit den Beamten und brüllte „Allahu Akbar“.“ pic.twitter.com/564asYAHSE — Argo Nerd (@argonerd) July 15, 2026

Videomaterial zufolge sprach der Schütze den islamischen Glaubensspruch „Allahu akbar“ aus, um anschließend mit seinem wie eine Muskete aussehenden Gewehr auf die eingetroffenen Beamten zu schießen. Mehrere Polizisten erwiderten das Feuer. Laut Augenzeugen soll der Tatverdächtige daraufhin zu Boden gegangen sein.

Nachbarn beschrieben den Türken als auffällig

Der 41jährige Türke befindet sich nun im Krankenhaus. Gegen ihn wird derzeit wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Polizisten sowie Unbeteiligte kamen hingegen nicht zu Schaden, lediglich ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mehrere Nachbarn des Beschuldigten sagten „TAG24“, der Tatverdächtige sei bereits vor der Schießerei auffällig gewesen. „Letzte Woche Dienstag hat der an unserer Scheibe gespannt, da hat ihn meine Frau verscheucht“, berichtete ein Fitnesstrainer, dessen Studio sich im Wohnblock des Türken befindet. Dieser sei am Tag danach wiedergekommen. „Der Typ hat uns bedroht, er sei Gottes Krieger und ein Fluch würde über uns kommen.“ (kuk)