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Großeinsatz in Dresden: Türke ruft „Allahu akbar“ und schießt auf Polizisten vor Supermarkt

Großeinsatz in Dresden: Türke ruft „Allahu akbar“ und schießt auf Polizisten vor Supermarkt

Großeinsatz in Dresden: Türke ruft „Allahu akbar“ und schießt auf Polizisten vor Supermarkt

Das Bild zeigt einen Screenshot aus einem Video, in dem ein Türke vor einem Supermarkt „Allahu Akbar“ ruft und auf Polizisten schießt.
Das Bild zeigt einen Screenshot aus einem Video, in dem ein Türke vor einem Supermarkt „Allahu Akbar“ ruft und auf Polizisten schießt.
Ein Ausschnit des Videos, das die Gewalttat zeigt: Türke schießt in Dresden auf Polizisten und ruft „Allahu Akbar“. Bild: X Screenshot: JF
Großeinsatz in Dresden
 

Türke ruft „Allahu akbar“ und schießt auf Polizisten vor Supermarkt

Mit einem musketenartigem Gewehr und dem Ruf „Allahu akbar“ schießt ein Türke auf Polizisten. Mehrere Beamte erwidern das Feuer und treffen den Mann. Laut Nachbarn soll er schon früher auffällig gewesen sein.
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DRESDEN. Die Polizei hat bei einem Großeinsatz einen bewaffneten Türken vor einem Supermarkt in Dresden-Friedrichstadt niedergeschossen. Zum Feueraustausch kam es kurz nach acht Uhr morgens am Mittwoch, wie das Nachrichtenportal „TAG24“ berichtet.

Videomaterial zufolge sprach der Schütze den islamischen Glaubensspruch „Allahu akbar“ aus, um anschließend mit seinem wie eine Muskete aussehenden Gewehr auf die eingetroffenen Beamten zu schießen. Mehrere Polizisten erwiderten das Feuer. Laut Augenzeugen soll der Tatverdächtige daraufhin zu Boden gegangen sein.

Nachbarn beschrieben den Türken als auffällig

Der 41jährige Türke befindet sich nun im Krankenhaus. Gegen ihn wird derzeit wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Polizisten sowie Unbeteiligte kamen hingegen nicht zu Schaden, lediglich ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mehrere Nachbarn des Beschuldigten sagten „TAG24“, der Tatverdächtige sei bereits vor der Schießerei auffällig gewesen. „Letzte Woche Dienstag hat der an unserer Scheibe gespannt, da hat ihn meine Frau verscheucht“, berichtete ein Fitnesstrainer, dessen Studio sich im Wohnblock des Türken befindet. Dieser sei am Tag danach wiedergekommen. „Der Typ hat uns bedroht, er sei Gottes Krieger und ein Fluch würde über uns kommen.“ (kuk)

Ein Ausschnit des Videos, das die Gewalttat zeigt: Türke schießt in Dresden auf Polizisten und ruft „Allahu Akbar“. Bild: X Screenshot: JF
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