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Angstraum Deutschland: Was die tägliche Gewalt im Land mit uns macht

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Angstraum Deutschland: Was die tägliche Gewalt im Land mit uns macht

Alltag in Deutschland: Polizisten sichern den Tatort nach der Gewalttat von Trier, bei der ein Afghane einen Deutschen tötete.
Alltag in Deutschland: Polizisten sichern den Tatort nach der Gewalttat von Trier, bei der ein Afghane einen Deutschen tötete.
Alltag in Deutschland: Polizisten sichern den Tatort nach der Gewalttat von Trier, bei der ein Afghane einen Deutschen tötete. Foto: picture alliance/dpa/Floria Blaes | Floria Blaes
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Was die tägliche Gewalt im Land mit uns macht

Deutschland hat sich verändert, in einem Maße, das vor wenigen Jahren unvorstellbar schien. Die Meldungen über alltäglich gewordene Gewalt durch Migranten haben das Land in einen Angstraum verwandelt. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Alltag in Deutschland: Polizisten sichern den Tatort nach der Gewalttat von Trier, bei der ein Afghane einen Deutschen tötete. Foto: picture alliance/dpa/Floria Blaes | Floria Blaes
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