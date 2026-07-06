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Angriff auf die Pressefreiheit: Jetzt spricht JF-Reporter Vadim Derksen über die Prügelattacke der Antifa

Angriff auf die Pressefreiheit: Jetzt spricht JF-Reporter Vadim Derksen über die Prügelattacke der Antifa

Angriff auf die Pressefreiheit: Jetzt spricht JF-Reporter Vadim Derksen über die Prügelattacke der Antifa

Social-Media-Chef Vadim Derksen und unsere Influencerin Lena schildern die Angriffe der Antifa im JF-Studio. Fotos: JF
Social-Media-Chef Vadim Derksen und unsere Influencerin Lena schildern die Angriffe der Antifa im JF-Studio. Fotos: JF
Social-Media-Chef Vadim Derksen und unsere Influencerin Lena schildern die Angriffe der Antifa im JF-Studio. Fotos: JF
Angriff auf die Pressefreiheit
 

Jetzt spricht JF-Reporter Vadim Derksen über die Prügelattacke der Antifa

Bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt greifen Linksextremisten gezielt konservative Journalisten an. JF-Redakteur Vadim Derksen ist einer von ihnen. Bei JF-TV schildert er nun die Ereignisse und Reaktionen.
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Er nimmt sein im Grundgesetz verbrieftes Recht auf Pressefreiheit wahr – und wird von einem linksextremen Mob brutal angegriffen und beraubt. JF-Redakteur Vadim Derksen spricht bei JF-TV zusammen mit unserer Influencerin Lena über den Moment des Angriffs.

Das ganze Video finden Sie hier:

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Social-Media-Chef Vadim Derksen und unsere Influencerin Lena schildern die Angriffe der Antifa im JF-Studio. Fotos: JF
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