Vater Christoph Schröter steht mit seiner Familie vor der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem. Foto: JF

„Wenn sich ein Kind als Welpe identifiziert, muss man das ernstnehmen“

Eltern an einer Berliner Schule erheben schwere Vorwürfe: Eine Lehrerin soll felsenfest davon überzeugt sein, dass sich Kinder als Hundewelpen „identifizieren“ können. Die Eltern fragen kritisch nach. Jetzt wirft die Schule ihre drei Kinder raus. Mit Video.