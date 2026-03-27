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Trans-Ideologie: „Wenn sich ein Kind als Welpe identifiziert, muss man das ernstnehmen“

Trans-Ideologie: „Wenn sich ein Kind als Welpe identifiziert, muss man das ernstnehmen“

Trans-Ideologie: „Wenn sich ein Kind als Welpe identifiziert, muss man das ernstnehmen“

An einer Berliner Schule ist eine Biologielehrerin felsenfest überzeugt, dass sich ein Kind als Welpe identifizieren kann. Als eine Familie nachhakt, wirft die Schule ihre drei Kinder raus.
An einer Berliner Schule ist eine Biologielehrerin felsenfest überzeugt, dass sich ein Kind als Welpe identifizieren kann. Als eine Familie nachhakt, wirft die Schule ihre drei Kinder raus.
Vater Christoph Schröter steht mit seiner Familie vor der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem. Foto: JF
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„Wenn sich ein Kind als Welpe identifiziert, muss man das ernstnehmen“

Eltern an einer Berliner Schule erheben schwere Vorwürfe: Eine Lehrerin soll felsenfest davon überzeugt sein, dass sich Kinder als Hundewelpen „identifizieren“ können. Die Eltern fragen kritisch nach. Jetzt wirft die Schule ihre drei Kinder raus. Mit Video.

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Vater Christoph Schröter steht mit seiner Familie vor der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem. Foto: JF
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