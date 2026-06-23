Weidel fordert Abschiebungen im orientalischen Hochzeitssaal

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„Wir stecken die Leute in den Flieger und schicken sie nach Hause, denn sie haben hier nichts verloren!“, ruft AfD-Chefin Alice Weidel in das Mikrofon. Rund 500 Gäste geben Standing Ovations, sie rufen immer wieder ihren Namen. Es sind Szenen, die man sonst von einem Marktplatz in Sachsen-Anhalt oder Thüringen kennt.

Doch an diesem Montagabend fordert Weidel die Abschiebung krimineller Ausländer mitten im Neuköllner Industriegebiet. In einem „sehr, sehr schönen Raum“, in dem sonst muslimische Großfamilien ihre Hochzeiten feiern, findet der Wahlkampfauftakt der AfD-Berlin statt. „Sie sind der Einzige, der uns hier irgendwie reinlässt“, bedankt sich die Parteivorsitzende bei dem Betreiber. „Das ist unglaublich, weil wir ja natürlich in der besten Demokratie leben, die wir je hatten.“

Die Partei versuche, nicht schon wieder nach Brandenburg ausweichen zu müssen, um einen Veranstaltungsort zu erhalten. Sonst sei es üblich, dass Wirte die AfD nicht hereinlassen. Entweder, weil sie links sind und angebliche Rechtsextreme nicht in seinem Lokal haben möchten, oder weil die Antifa von der Veranstaltung Wind bekommt und dem Gastgeber unter anderem mit Gewalt droht. „Aber heute kann ich endlich nach langer Zeit wieder mal zu euch sprechen“, freut sich Weidel.

Regieren in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern

Die Umstände seien unter anderem Symptome der „ganzen Propaganda- und NGO-Finanzierung“, an der „die CDU eben auch ganz kräftig mitmacht“. Doch das werde nicht mehr lange so weitergehen.

2026 sei nämlich das Schicksalsjahr für die AfD. Mit Blick auf die noch ausstehenden Wahlen in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erhoffe sich Weidel, in naher Zukunft den Ton im Land anzugeben. „Da werden wir in der Regierung sitzen, nicht nur im Bund, nicht nur in Berlin, sondern überall in den Ländern“, prognostiziert die Politikerin vor einem blauen AfD-Banner, umgeben von orientalischen Holzschnitzereien an den Wänden.

Auf Bundesebene könne es sogar früher als gedacht so weit kommen. Umringt von funkelnden Mosaikfliesen und Bilderrahmen, fragt sie die Gäste rhetorisch, wie es denn „mit Neuwahlen im nächsten Jahr“ aussehe. Die seien längst überfällig, allein wegen der „Einheitsbraun“-Aussage der Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), bei der es sich um eine „Beleidigung der Deutschen ohne Ende“ handele.

Berlin ist laut Weidel bunt und vielfältig

Dabei ging es an diesem Abend eigentlich nicht um die Bundespolitik, sondern um die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September. Was sich die AfD-Chefin für die Hauptstadt vorstelle, schockierte viele Gäste im ersten Moment. Bei Berlin handele es sich um eine „unglaublich weltoffene, bunte Stadt“, äußerte Weidel zurückhaltend. Sie wolle „das gar nicht so sagen“ und nicht auf das hinaus, was die Gäste denken würden.

Sie wolle „ein schönes, jetzt hätte ich fast gesagt, ein buntes Berlin haben, ein diverses Berlin“. Jeder sei willkommen, „der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringt, der hier arbeiten geht, in unsere Sozialversicherung einzahlt“. Doch das Fass sei übergelaufen, die Kriminalitätsrate sei zu hoch.

Die AfD setze die Grenzen dort, wo der Rechtsstaat, die Gutmütigkeit, das Land und die Sozialsysteme missbraucht werden. Wer das tue, müsse Deutschland wieder verlassen. Für alle anderen sei die Partei da. Die AfD mache „Politik für alle Menschen, die Deutschland lieben, die arbeiten gehen, die eine Familie großziehen“. Beim Publikum kommt das gut an.

Berlin soll nicht Diversität, sondern Kriminelle verfolgen

Auch die AfD-Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, „die zukünftige Bürgermeisterin“ Kristin Brinker, ist laut Weidel „für das gesamte Berlin“ da, „auch für diejenigen, die sie vielleicht nicht wählen“.

Brinker hingegen blickte deutlich strenger auf die Diversität in der Hauptstadt. Berlin werde immer dysfunktionaler, „immer schmutziger, immer unzuverlässiger“. Die AfD-Spitzenkandidatin beschwerte sich über die Prioritätensetzung der Polizei. Der Staatsschutz schaue nur dabei zu, wie die linksradikale Vulkangruppe seit über zehn Jahren in der Hauptstadt aktiv sei.

„Was ist denn los?“, fragt Brinker die Gäste in dem Hochzeitssaal. Man lebe nicht mehr in normalen Zeiten, denn in diesen „würden solche Aktionen von der Öffentlichkeit verurteilt werden“.

Im Vergleich seien aber alle „immer so schnell dabei, wenn es darum geht, dass Berlin so vielfältig ist, dass die Vielfalt in dieser Stadt verteidigt werden soll“. Nie zuvor sei die Sehnsucht der Menschen nach einem Neuanfang so groß gewesen. „Diese Kriminellen riskieren das Leben von Menschen und die Politik ist nach wie vor auf dem linken Auge blind.“

Betreiber des Hochzeitsaals darf deutschen Pass bekommen

Für Brinker reiche es nicht nur aus, zu arbeiten, Steuern zu zahlen und sich positiv in die Gesellschaft einzubringen. Die deutsche Staatsbürgerschaft dürfe nur denjenigen gegeben werden, die sich zusätzlich „mit uns, mit unserer Kultur, mit unserer Sprache identifizieren“. Darunter falle auch der Betreiber des Hochzeitsaales, „bei dem wir heute hier tagen dürfen“.

Trotz der untypischen Szenerie sind die Gäste des Wahlkampfauftakts euphorisch. Ein Gast, die 45jährige Michaela M., bringt sogar eine Weidel-Stoffpuppe als Geschenk für die Politikerin mit. An dieser arbeitete sie drei Monate lang mit ihrem Trans-Kind, das eigentlich kein Fan der AfD sei. Doch aus familiärem Zusammenhalt bastelten sie gemeinsam das Präsent. Nach den Reden überreicht die Mutter der Parteichefin die Puppe, nachdem sie rund 15 Minuten für ein Foto angestanden hatte.

Gestern Wahlkampfauftakt der AfD in Berlin. Eine Frau schenkt Weidel eine selbstgemachte Weidel-Puppe. Sie gibt an, die zusammen mit ihrem Trans-Kind gemacht zu haben. Quelle: @ma_siemens. pic.twitter.com/O7nDbzfw7d — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) June 23, 2026



Die Gäste rufen immer wieder Weidels Namen durch den blumengeschmückten Saal. Teilweise machen sie sogar Selfies – so, dass Weidel ganz klein im Hintergrund zu sehen ist.