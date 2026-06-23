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„Fête de la Musique“: Hunderte Festnahmen bei Frankreichs größtem Freiluft-Musikfestival

„Fête de la Musique“: Hunderte Festnahmen bei Frankreichs größtem Freiluft-Musikfestival

„Fête de la Musique“: Hunderte Festnahmen bei Frankreichs größtem Freiluft-Musikfestival

Bilder der „Fête de la Musique“ in Paris: Zwei drittel der bisherigen festnahmen entfallen allein auf die Hauptstadt Frankreichs. Fotos: picture alliance / Hans Lucas | Manon Levet /// Screenshot X
Bilder der „Fête de la Musique“ in Paris: Zwei drittel der bisherigen festnahmen entfallen allein auf die Hauptstadt Frankreichs. Fotos: picture alliance / Hans Lucas | Manon Levet /// Screenshot X
Bilder der „Fête de la Musique“ in Paris: Zwei drittel der bisherigen Festnahmen entfallen allein auf die Hauptstadt Frankreichs. Fotos: picture alliance / Hans Lucas | Manon Levet /// Screenshot X
„Fête de la Musique“
 

Hunderte Festnahmen bei Frankreichs größtem Freiluft-Musikfestival

Beschädigte Autos, Spritzenattacken, Messerangriffe und Vergewaltigungen: So verlief das größte Sommer-Musikfest Frankreichs in diesem Jahr. Und doch ging es offenbar friedlicher zu als im Vorjahr.
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PARIS. Frankreichs Polizei hat nach den Ausschreitungen am Rande des jährlichen Musikfestivals „Fête de la Musique“ 269 Personen festgenommen. Davon erfolgten 185 Festnahmen allein in Paris, teilte Innenminister Laurent Nuñez am Montagnachmittag mit. „Dank angepasster Sicherheitsvorkehrungen verliefen die Feierlichkeiten selbst reibungslos“, betonte er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Laut der Staatsanwaltschaft seien die meisten Festnahmen in der Hauptstadt wegen Taschendiebstahls und Hehlerei erfolgt. Medienberichten zufolge hatten zudem mehrere Teilnehmer Autos sowie Geschäfte mit Gegenständen beworfen und beschädigt. Die Polizei vermeldete darüber hinaus zehn Angriffe auf Frauen mit Spritzen, zwei versuchte Vergewaltigungen sowie mehrere sexuelle Übergriffe. In der südfranzösischen Stadt Toulouse und im nahegelegenen Colomiers kam es zu zwei Messerangriffen mit je einem Verletzten.

2025 gab es in Frankreich mehr Festnahmen

Insgesamt waren nach Angaben des Innenministeriums 4.800 Polizisten und 2.500 Feuerwehrkräfte in Paris im Einsatz. Aufgrund der Hitzewelle hatten 35 Départements vor dem diesjährigen Musikfest zudem ein Alkoholverbot verhängt. In einzelnen Städten und Gemeinden wie Nanterre fiel die Veranstaltung ganz aus.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr nahm die Polizei weniger Personen fest. 2025 war es insgesamt zu 371 Festnahmen gekommen, davon 89 in Paris. Damals hatten 145 Frauen Anzeige wegen Spritzenangriffen erstattet, zudem war es wie in diesem Jahr zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, Angriffen auf Polizisten und Sachbeschädigungen gekommen.

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Die seit 1982 stattfindende „Fête de la Musique“ gilt als eines der größten Freiluft-Musikfestivals der Welt. Allein in Paris nahmen zwei Millionen Besucher daran teil. Seit 1985 finden deren Ableger auch in Deutschland statt, darunter in Berlin, München, Hamburg, Dresden und Köln. (kuk)

Bilder der „Fête de la Musique“ in Paris: Zwei drittel der bisherigen Festnahmen entfallen allein auf die Hauptstadt Frankreichs. Fotos: picture alliance / Hans Lucas | Manon Levet /// Screenshot X
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