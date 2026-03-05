Logos von ARD, ZDF und Deutschland Funk mit dem MOTRA-Bericht: Keine Mär ist zu grotesk, erzählt zu werden. Fotos: Screenshot JF /// KI /// Wikipedia

Was ARD & Co. über Extremismus verheimlichen – und wie das BKA uns manipuliert

Deutschland

| Autor: Benedikt Rueß

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk greift eine vom BKA koordinierte Studie auf – und warnt ausschweifend vor der Bedrohung durch „Rechtsextremismus“. Dabei verschweigen ARD, ZDF und Deutschlandfunk die fragwürdige Methodik der Untersuchung und lassen eine gravierende Kategorie aus.

