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Digitalkonferenz: Die re:publica 2026 – Tage der Inquisition

Digitalkonferenz: Die re:publica 2026 – Tage der Inquisition

Digitalkonferenz: Die re:publica 2026 – Tage der Inquisition

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der re:publica ein dankbares Publikum.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der re:publica ein dankbares Publikum.
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der re:publica ein dankbares Publikum. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Die re:publica 2026 – Tage der Inquisition

Bei der re:publica wird erneut alles geboten, was das woke Internet-Herz begehrt: Verbotsforderungen, krude Unterstellungen gegen die AfD und weithergeholte Nazivergleiche. Von Katharina Schmieder.

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Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der re:publica ein dankbares Publikum. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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