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TV-Kritik: „Wenn wir so weitermachen, landen wir im Krieg mit Russland“

TV-Kritik: „Wenn wir so weitermachen, landen wir im Krieg mit Russland“

TV-Kritik: „Wenn wir so weitermachen, landen wir im Krieg mit Russland“

Ex-Brigadegeneral Erich Vad im ZDF: Plädiert für Dialog mit Russland. (Themenbild/Collage)
Ex-Brigadegeneral Erich Vad im ZDF: Plädiert für Dialog mit Russland. (Themenbild/Collage)
Ex-Brigadegeneral Erich Vad im ZDF: Plädiert für Dialog mit Russland. Foto: Screenshot/ZDF
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„Wenn wir so weitermachen, landen wir im Krieg mit Russland“

Bei Markus Lanz prallen Einschätzungen zur deutschen Russlandpolitik mit seltener Schärfe aufeinander. Während Ex-Brigadegeneral Erich Vad vor einem russischen Atomschlag warnt, spricht CDU-Mann Roderich Kiesewetter von Angstmache.

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Ex-Brigadegeneral Erich Vad im ZDF: Plädiert für Dialog mit Russland. Foto: Screenshot/ZDF
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