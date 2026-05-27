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ÖRR-Gepöbel gegen unliebsame Gruppen: Schöner sprechen mit Alena Buyx

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Alena Buyx fällt offenbar gern mit fragwürdigen Aussagen auf.
Alena Buyx fällt offenbar gern mit fragwürdigen Aussagen auf.
Alena Buyx fällt offenbar gern mit fragwürdigen Aussagen auf. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka
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Schöner sprechen mit Alena Buyx

Alena Buyx ist ein durchaus prominentes Gesicht im ÖRR. Ihre Bekanntheit fußt unter anderem auf fragwürdigen medizinischen Ansichten. Das ficht sie jedoch nicht an, wie jüngste Auftritte zeigen.

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Alena Buyx fällt offenbar gern mit fragwürdigen Aussagen auf. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka
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