Amokfahrt auf Berliner CSD – mindestens ein Toter

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BERLIN. Beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat sich am Samstagabend eine Amokfahrt ereignet. Gegen 22 Uhr soll ein Mann einen weißen Transporter am Tiergarten, in Höhe der Lennéstraße, in eine Menschenmenge gesteuert haben. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet und mindestens 15 weitere verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Augenzeugen berichteten gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, dass ein arabischstämmig-aussehender Verdächtiger bereits festgenommen wurde. Ein Video soll die Festnahme zeigen. Bisher konnte die Festnahme nicht unabhängig bestätigt werden.

Ob es sich bei der Amokfahrt um einen Terroranschlag handelt, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen.

Laut Augenzeugen handelt es sich bei dem Mann auf dem Boden um den festgenommenen Amokfahrer vom CSD-Berlin. pic.twitter.com/BKcEw9QcbT — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 25, 2026



Das Fahrzeug sei mit hoher Geschwindigkeit, etwa 80 km/h, in die Feiernden gefahren worden. Die Leitstelle registrierte einen Massenanfall von Verletzten. Die Feuerwehr entsandte 155 Einsatzkräfte, Sanitäter und Notärzte zum Unglücksort an der Tunneleinfahrt. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Amokfahrer soll zunächst zu Fuß geflüchtet sein

Der Verdächtige soll mit dem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt sein und zunächst zu Fuß geflüchtet sein. Die Organisatoren teilten wenig später mit, die Veranstaltung werde abgebrochen. Auf dem Großbildschirm am Brandenburger Tor erschien in Signalfarben der Hinweis „Evakuierung“. Über Instagram forderten die Veranstalter die Teilnehmer auf, das Gelände „ruhig und geordnet“ zu verlassen, die Siegessäule und den Tiergarten zu meiden und sich in Richtung Hauptbahnhof zu bewegen. Ein Pressesprecher des CSD erklärte: „Wir haben eine Polizei-Lage.“

Die genauen Hintergründe und die Opferzahlen sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (rsz)

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.