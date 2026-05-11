Festnahme: 17jähriger Syrer soll Terroranschlag geplant haben

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HAMBURG. Ein Hamburger Gericht hat Untersuchungshaft für einen 17jährigen Syrer angeordnet, der einen Terroranschlag in Hamburg geplant haben soll. Der Migrant wurde laut der Generalstaatsanwaltschaft bereits am vergangenen Donnerstag von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Gegen ihn besteht demnach der Verdacht der Vorbereitung einer terroristischen Straftat.

Bei dem 17jährigen unter anderem Universaldünger, flüssiger Grillanzünder, eine Sturmhaube sowie ein Messer gefunden worden sein. Die Behörden gehen davon aus, dass er „Ungläubige“ habe töten wollen, berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll er sich vom „Islamischen Staat“ zur geplanten Tat inspirieren lassen.

Tatverdächtiger wird psychiatrisch untersucht

Zugleich ordnete die Staatsanwaltschaft an, deine psychiatrische Begutachtung bei dem Syrer durchzuführen. Dies soll im Zusammenhang mit anderen Delikten stehen, wegen der gegen den Jugendlichen ermittelt wird. Die Festnahme soll dabei auf Hinweise des Bundesnachrichtendienstes, des Verfassungsschutzes, dem Bundeskriminalamt und des Landeskriminalamts Hamburg beruhen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zeigte sich erleichtert. „Der Verdächtige hat geäußert, dass er einen Terroranschlag plant. Bei der Durchsuchung wurden entsprechende Vorbereitungen sichergestellt“. Auch Festnahme zeige, „unsere Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam. Es gibt nach wie vor eine hohe abstrakte Gefährdung, die durch den Krieg im Iran noch einmal größer geworden ist“, betonte Dobrindt gegenüber dem Münchner Merkur. (ho)