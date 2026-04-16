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JF-Exklusiv: Steuer-Millionen versickern im Integrationsverein einer SPD-Politikerin

JF-Exklusiv: Steuer-Millionen versickern im Integrationsverein einer SPD-Politikerin

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Das Bild zeigt die SPD-Lokalpolitikerin aus Hannover, Hülya Iri.
Das Bild zeigt die SPD-Lokalpolitikerin aus Hannover, Hülya Iri.
SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. Quelle: Instagram Grafik: JF
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Steuer-Millionen versickern im Integrationsverein einer SPD-Politikerin

Die SPD Hannover könnte in einen waschechten Korruptionsskandal verwickelt sein. Es geht um familiäre Netzwerke, viel Steuergeld und Immobilien. Und um Integration. Eine JF-Recherche.

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SPD-Lokalpolitikerin Hülya Iri zwischen viel Geld und Immobilien: Insolvenz ihres mit Steuergeld finanzierten Vereins wirft Fragen auf. Quelle: Instagram Grafik: JF
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