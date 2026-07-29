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Franziska Hoppermann: Spekuliert Merz mit dieser Generalsekretärin auf Schwarz-Grün?

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Bundeskanzler Friedrich Merz überreicht der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann Blumen.
Bundeskanzler Friedrich Merz überreicht der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann Blumen.
Bundeskanzler Friedrich Merz mit seiner neuen Generalsekretärin Franziska Hoppermann: „Sie ist seit Jahrzehnten eine Freundin von Schwarz-Grün.“ Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Spekuliert Merz mit dieser Generalsekretärin auf Schwarz-Grün?

Friedrich Merz hebt die Hamburger Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann in eine mächtige Position. Ein ehemaliger JU-Weggefährte beschreibt sie gegenüber der JF als eine „Grüne mit schwarzem Parteibuch“. Was diese These untermauert.

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Bundeskanzler Friedrich Merz mit seiner neuen Generalsekretärin Franziska Hoppermann: „Sie ist seit Jahrzehnten eine Freundin von Schwarz-Grün.“ Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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