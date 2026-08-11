Historiker Rödder prophezeit Ende der Brandmauer und CDU-Spaltung

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BERLIN. Der Historiker und CDU-Politiker Andreas Rödder hat vor einem Zusammenbruch der Brandmauer zur AfD gewarnt. „Die Brandmauer wird den Herbst nicht überleben“, sagte der frühere Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission im Nachrichtensender Welt. Rödder rechnet dabei nicht mit einem geordneten Kurswechsel der Union.

„Wir werden keinen kontrollierten Abbruch, keine kontrollierte Sprengung, sondern offenkundig eine unkontrollierte Sprengung erleben“, sagte er. Deutschland stehe vor „eruptiven Veränderungen“ seines Parteiensystems.

Auslöser könnten die kommenden Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sein. Sollten AfD und Linke zusammen eine Mehrheit der Sitze erreichen, gerate die Union mit ihren Unvereinbarkeitsbeschlüssen in ein strategisches Dilemma. „Was macht man denn dann, wenn AfD und Linkspartei zusammen eine absolute Mehrheit der Sitze haben?“, fragte Rödder.

CDU stehe am Rande der Todeszone