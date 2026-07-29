Schwestern das Gesicht zerschnitten: U-Haft für junge Mädchen

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HEIDELBERG. Drei minderjährige Mädchen sollen in Heidelberg eine 18jährige bewusstlos geschlagen und ihr schwere Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt. Auch der 15jährigen Schwester des Opfers soll ins Gesicht geschnitten worden sein. Anschließend machten sich die Täterinnen über die am Boden liegenden Mädchen lustig, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei Mannheim mitteilten.

Alle drei Tatverdächtigen sollen die deutsche Staatsbürgerschaft haben und „polizeibekannt aber nicht vorbestraft“ sein, teilte die Staatsanwaltschaft der JUNGEN FREIHEIT mit. Sie sind 14, 16 und 17 Jahre alt. Gegen alle drei wurden Haftbefehle erlassen – wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Eines der Opfer verlor das Bewusstsein

Die Tat ereignete sich am 11. Juli gegen 22.30 Uhr. Die drei Beschuldigten sollen am Heidelberger Bismarckplatz zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit den Schwestern geraten sein; anschließend schlugen sie auf die Mädchen ein. Die ältere Schwester ging schließlich zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die 18jährige erlitt ein Schädelhirntrauma und musste später in einem Krankenhaus stationär versorgt werden.

Ihrer Schwester schnitten die Tatverdächtigen ins Gesicht, als sie ihr zu Hilfe eilen wollte. Als beide Mädchen am Boden lagen, sollen die Angreiferinnen sie verspottet haben. (lb)