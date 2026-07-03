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JF-Exklusiv: SPD ruft zu AfD-Protest auf, aber Bundesregierung will nichts wissen

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„Halte dagegen“: Der Aufruf der SPD zum Protest gegen den AfD-Bundesparteitag.
„Halte dagegen“: Der Aufruf der SPD zum Protest gegen den AfD-Bundesparteitag.
„Halte dagegen“: Der Aufruf der SPD zum Protest gegen den AfD-Bundesparteitag. Fotos: Screenshot JF | picture alliance / dts-Agentur |
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SPD ruft zu AfD-Protest auf, aber Bundesregierung will nichts wissen

Mit erhobener Faust ruft jetzt auch die Bundes-SPD zum Protest gegen den AfD-Parteitag auf. Ausgerechnet das von SPD-Chef Klingbeil geführte Finanzministerium behauptet, „keine Kenntnis“ zu haben, wer sich an den Blockaden beteilige.

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„Halte dagegen“: Der Aufruf der SPD zum Protest gegen den AfD-Bundesparteitag. Fotos: Screenshot JF | picture alliance / dts-Agentur |
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