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Autofahrer müssen stark sein: Der Tankrabatt ist Geschichte – der Preisschock nicht

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Nach dem Ende des Tankrabatts klettern die Spritpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke.
Nach dem Ende des Tankrabatts klettern die Spritpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke.
Nach dem Ende des Tankrabatts klettern die Spritpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer
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Der Tankrabatt ist Geschichte – der Preisschock nicht

Der Tankrabatt war einmal. Die befristete Senkung der Energiesteuer um rund 17 Cent je Liter ist vorbei. Mitten in den Sommerferien, mitten in der Iran-Krise, die kein Ende findet und die Spritpreise seit Monaten auf Rekordhöhen hält. Die Preise an den Zapfsäulen steigen wieder.

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Nach dem Ende des Tankrabatts klettern die Spritpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer
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