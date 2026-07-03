Der Tankrabatt ist Geschichte – der Preisschock nicht

Nach dem Ende des Tankrabatts klettern die Spritpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Der Tankrabatt war einmal. Die befristete Senkung der Energiesteuer um rund 17 Cent je Liter ist vorbei. Mitten in den Sommerferien, mitten in der Iran-Krise, die kein Ende findet und die Spritpreise seit Monaten auf Rekordhöhen hält. Die Preise an den Zapfsäulen steigen wieder.