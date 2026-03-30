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JF-Recherche: Rüdiger Maas: Wer ist der Generationenforscher aus dem öffentlichen Rundfunk wirklich?

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Dauergast im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Dr. Rüdiger Maas. Foto: picture alliance / teutopress | -
Dauergast im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Dr. Rüdiger Maas. Foto: picture alliance / teutopress | -
Dauergast im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Dr. Rüdiger Maas. Foto: picture alliance / teutopress | –
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Rüdiger Maas: Wer ist der Generationenforscher aus dem öffentlichen Rundfunk wirklich?

Er ist einer der Lieblingsexperten des öffentlichen Rundfunks: Generationenforscher Rüdiger Maas. Doch JF-Recherchen fördern zahlreiche Ungereimtheiten im Lebenslauf zu Tage. Nun steht eine Strafanzeige im Raum.

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