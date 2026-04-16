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JF-Exklusiv: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk jagt säumige Zahler mit privaten Inkasso-Firmen

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Inkasso. Krzysztof Walczak (AfD) deckte den Vorgang mit seiner Anfrage auf. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
Inkasso. Krzysztof Walczak (AfD) deckte den Vorgang mit seiner Anfrage auf. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
Krzysztof Walczak (AfD) deckte den Vorgang mit seiner Anfrage auf. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk jagt säumige Zahler mit privaten Inkasso-Firmen

Fast 780.000 Inkassoaufträge in vier Jahren: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk lässt offene Beiträge inzwischen massenhaft von privaten Firmen eintreiben. Die JUNGE FREIHEIT kennt das ganze Ausmaß.

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Krzysztof Walczak (AfD) deckte den Vorgang mit seiner Anfrage auf. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
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