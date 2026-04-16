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Lehren aus dem Porno-Schulskandal: NGOs raus aus den Schulen!

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Das Bild zeigt das Logo der NGO Amadeu Antonio Stiftung. Diese Organisation verbreitet Linksextremismus an Schulen.
Das Bild zeigt das Logo der NGO Amadeu Antonio Stiftung. Diese Organisation verbreitet Linksextremismus an Schulen.
Die Amadeu Antonio Stiftung: Porno-Skandal an Schule sollte zum Rauswurf aller NGOs aus Bildungseinrichtungen führen. Foto: picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Lehren aus dem Porno-Schulskandal
 

NGOs raus aus den Schulen!

Der Fall der Oberschule Schleife, wo von der Amadeu Antonio Stiftung geförderte Linksextremisten Minderjährigen Pornos gezeigt haben, offenbart eins: NGOs haben nichts an Schulen verloren. Ein Kommentar von Josef Kraus.

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Die Amadeu Antonio Stiftung: Porno-Skandal an Schule sollte zum Rauswurf aller NGOs aus Bildungseinrichtungen führen. Foto: picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
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