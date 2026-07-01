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JF-Exklusiv: Niedersachsen: AfD-Politiker soll von Landratswahlen ausgeschlossen werden

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AfD-Landratskandidat Stephan Bothe
AfD-Landratskandidat Stephan Bothe
„Ein starkes Stück“: AfD-Landtagskandidat Stephan Bothe. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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Niedersachsen: AfD-Politiker soll von Landratswahlen ausgeschlossen werden

In Lüneburg droht dem AfD-Kandidaten Stephan Bothe der Ausschluss von den Wahlen im September. Die JF weiß, was die Wahlleiterin Bothe vorwirft – und welche Rolle der Verfassungsschutz spielt.

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„Ein starkes Stück“: AfD-Landtagskandidat Stephan Bothe. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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