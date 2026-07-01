Immer mehr Gewaltandrohungen, immer weniger Polizisten

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ERFURT. Vor zu wenigen Polizisten bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag am Wochenende in Erfurt hat der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, gewarnt. Das SPD-Mitglied erklärte, andere Bundesländer könnten zugesagte Einsatzkräfte kurzfristig doch nicht entsenden. Das liege an eigenen Lagen, die dort vorliegen, sagte er den Funke-Zeitungen. Welche das sind, ließ er jedoch offen.

Die Polizei rechnet mit bis zu 50.000 Protestierern, darunter 2.500 gewaltbereite Linksextremisten, die seit Tagen Gewalt gegen die Beamten und die Parteitagsdelegierten ankündigen.

Hinzu kommt, dass sich das von Linkspartei, Grünen, Gewerkschaften, NGOs und Kirchen getragene Bündnis „Widersetzen“ nicht an eine vom Landesverwaltungsamt verhängte Demonstrationsverbotszone vor dem Messegelände, wo der Parteitag stattfindet, halten will. Allein für die dort angekündigten Blockaden sollen bis zu 14.000 Linksradikale mit Bussen nach Erfurt gefahren werden. Auf seiner Webseite schreibt „Widersetzen“: „Wir sehen uns in der Verbotszone. Jetzt erst recht!“

GdP befürchtet Gewalt

GdP-Chef Kopelke schlägt nun Alarm: „Meine Sorge ist, dass die Polizei für den AfD-Parteitag am Ende nicht genügend Kräfte auf die Straße bekommt.“ Bereits bei früheren Großeinsätzen habe sich gezeigt, dass Einsatzreserven fehlten. Die Bereitschaftspolizei sei seit der Corona-Krise durch immer mehr Demonstrationen und Eskalationen dauerhaft stark belastet.

Die Polizei hat angekündigt, Diensthunde, Pferde, Drohnen, Hubschrauber und Wasserwerfer für die befürchteten Ausschreitungen bereitzuhalten. Neben Beamten der Thüringer Polizei sollten Einsatzkräfte der Bundespolizei und Polizisten aus ganz Deutschland nach Erfurt entsendet werden.



Das steht in dem geplanten Ausmaß offenbar nun auf der Kippe. Wie viele Beamte insgesamt in Erfurt sein werden, ist noch unklar. Zum Bundesparteitag der AfD werden insgesamt 1.200 Teilnehmer erwartet. Er kann nur stattfinden, wenn die Polizei die Blockaden, zu der auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt aufruft, verhindern kann. Die Politikerin nennt die Aktionen ein „großes Fest der Demokratie“ (die JF berichtete). (fh)