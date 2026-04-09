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Widerstand in der FDP: Ist Kubicki ein „rechtspopulistischer Stänkerer“ oder der Retter?

Widerstand in der FDP: Ist Kubicki ein „rechtspopulistischer Stänkerer“ oder der Retter?

Widerstand in der FDP: Ist Kubicki ein „rechtspopulistischer Stänkerer“ oder der Retter?

Zwei linke Damen gegen einen „alten, weißen Mann“: Marie-Agnes Strack Zimmermann (links) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(rechts) wollen Wolfgang Kubicki nicht als neuen FDP-Chef.
Zwei linke Damen gegen einen „alten, weißen Mann“: Marie-Agnes Strack Zimmermann (links) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(rechts) wollen Wolfgang Kubicki nicht als neuen FDP-Chef.
Zwei linke Damen gegen einen „alten, weißen Mann“: Marie-Agnes Strack Zimmermann (links) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(rechts) wollen Wolfgang Kubicki nicht als neuen FDP-Chef. Fotos: picture alliance (3) / Flashpic | Jens Krick & Geisler-Fotopress | gbrci & dpa | Kay Nietfeld
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Ist Kubicki ein „rechtspopulistischer Stänkerer“ oder der Retter?

Steht Wolfgang Kubicki zu weit rechts? In der FDP ist seine Kandidatur für den Vorsitz inzwischen umstritten. Vor allem prominente Linksliberale machen sich für Gegenkandidat Höne stark. Ein Hintergrundbericht.

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Zwei linke Damen gegen einen „alten, weißen Mann“: Marie-Agnes Strack Zimmermann (links) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(rechts) wollen Wolfgang Kubicki nicht als neuen FDP-Chef. Fotos: picture alliance (3) / Flashpic | Jens Krick & Geisler-Fotopress | gbrci & dpa | Kay Nietfeld
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