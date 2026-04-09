Zwei linke Damen gegen einen „alten, weißen Mann“: Marie-Agnes Strack Zimmermann (links) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger(rechts) wollen Wolfgang Kubicki nicht als neuen FDP-Chef. Fotos: picture alliance (3) / Flashpic | Jens Krick & Geisler-Fotopress | gbrci & dpa | Kay Nietfeld

Widerstand in der FDP Widerstand in der FDP

Ist Kubicki ein „rechtspopulistischer Stänkerer“ oder der Retter?

Deutschland

|

| Autor: Frank Hauke

|

Steht Wolfgang Kubicki zu weit rechts? In der FDP ist seine Kandidatur für den Vorsitz inzwischen umstritten. Vor allem prominente Linksliberale machen sich für Gegenkandidat Höne stark. Ein Hintergrundbericht.

Jetzt die JF stärken! Unabhängigen Journalismus unterstützen! Spenden