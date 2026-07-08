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JF-Exklusiv: Wird „Widersetzen“ vom Verfassungsschutz beobachtet?

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Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten.
Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten.
Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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Wird „Widersetzen“ vom Verfassungsschutz beobachtet?

Blockade des AfD-Parteitages, Attacken auf Journalisten, Verbindungen zu einer gewaltbereiten linksextremen Organisation: Reicht das dem Verfassungsschutz, um „Widersetzen“ zu beobachten? Die JF hat nachgefragt.

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Die Sprecher von „Widersetzen“ bei ihrer Pressekonferenz, als sie Gewalt gegen Journalisten rechtfertigten. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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