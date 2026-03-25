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JF-Exklusiv: Hunderte Volljuristen und trotzdem braucht Dobrindt externe Rechtsberatung

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Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, nimmt an einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt (BKA) zu den Bundeslagebildern Rauschgift und Organisierte Kriminalität 2024 teil.
Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, nimmt an einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt (BKA) zu den Bundeslagebildern Rauschgift und Organisierte Kriminalität 2024 teil.
Alexander Dobrindt: Beschäftigt schon jetzt Hunderte Volljuristen. Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert
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Hunderte Volljuristen und trotzdem braucht Dobrindt externe Rechtsberatung

Union und SPD haben fest versprochen, die Zahl der Mitarbeiter in den Ministerien abzubauen. Doch eine Berufsgruppe steht weiter hoch im Kurs: Volljuristen. Hunderte davon beschäftigt Innenminister Dobrindt nach JF-Recherchen – und braucht trotzdem externe Beratung in Rechtsfragen. Der AfD-Abgeordnete Münzenmaier fordert Einsparungen.

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