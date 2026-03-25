Wer im Kabinett Merz am meisten für Visagisten und Frisöre ausgibt

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BERLIN. Die Bundesregierung hat in der laufenden Legislaturperiode mindestens rund 89.300 Euro für Visagisten und Frisöre ausgegeben. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt. Für Fotografen, Masseure und repräsentative Kleidung liefert sie hingegen weiterhin keine Angaben.

Den Angaben zufolge entfielen rund 87.900 Euro auf Visagisten und etwa 1.400 Euro auf Frisörleistungen. Den größten Anteil der Kosten verursachte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter Ministerin Katherina Reiche (CDU) mit rund 46.100 Euro. Dahinter folgen das Finanzministerium unter Lars Klingbeil (SPD) mit rund 12.100 Euro sowie das Gesundheitsministerium unter Nina Warken (CDU) mit rund 11.200 Euro.

Dahinter kommen das Haus von Bauministerin Verena Hubertz (SPD) mit rund 7.400 Euro sowie das von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) mit rund 4.700 Euro. Weitere Ausgaben in Höhe von zusammen rund 7.900 Euro entfielen auf mehrere Ressorts mit jeweils deutlich geringeren Beträgen, darunter das Umwelt-, Familien-, Forschungs-, Innen-, Justiz- und Landwirtschaftsministerium.

Fünf Ministerien ohne Ausgaben für Visagisten und Frisöre

In der vorherigen Bundesregierung war es vor allem das Auswärtige Amt unter Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), das bei entsprechenden Ausgaben besonders stark ins Gewicht fiel. Allein im Jahr 2024 gab die heutige Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen mehr als 10.000 Euro pro Monat aus.

Die Häuser von Außenminister Johann Wadephul (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Digitalminister Karsten Wildberger (CDU), Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sowie Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) meldeten hingegen keine Ausgaben für Visagisten oder Frisöre.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Angaben nur den Zeitraum vom 26. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 abdecken. Zudem seien nur solche Ausgaben erfasst worden, die im zur Verfügung stehenden Zeitraum ermittelt werden konnten. Reisekosten im Rahmen offizieller Delegationen seien nicht gesondert ausgewiesen.

AfD ist erfreut über sinkende Ausgaben

„Die Zahlen zeigen deutlich: AfD wirkt!“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion Stephan Brandner der JUNGEN FREIHEIT. Die Ausgaben lägen inzwischen „zumindest im nicht mehr völlig überzogenen Bereich“. Zugleich kritisierte er die Kosten im Wirtschaftsministerium scharf. Es sei „mehr als fragwürdig“, daß dort monatlich rund 3.000 Euro für entsprechende Dienstleistungen anfielen.

Grundsätzlich müssten Minister, „was auch für Baerbock und Co. galt“, ein gepflegtes Erscheinungsbild zwar gewährleisten, argumentierte Brandner. Andere Berufsgruppen wie Manager oder Professoren müssten entsprechende Ausgaben jedoch ebenfalls selbst tragen und könnten diese nicht einmal steuerlich geltend machen. Deshalb bleibe seine Forderung bestehen: Die Kosten für das eigene Erscheinungsbild müssen grundsätzlich selbst übernommen werden“. (sv)