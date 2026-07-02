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AfD-Parteitag in Erfurt: Frieden mit Fingerhakeln

AfD-Parteitag in Erfurt: Frieden mit Fingerhakeln

AfD-Parteitag in Erfurt: Frieden mit Fingerhakeln

Alice Weidel (l), Bundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der AfD, nimmt neben Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, an dem Pressestatement vor Beginn der Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion teil.
Alice Weidel (l), Bundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der AfD, nimmt neben Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, an dem Pressestatement vor Beginn der Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion teil.
Die AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Parteitag in Erfurt mit Spannung erwartet. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Frieden mit Fingerhakeln

Die AfD scheint aktuell nicht versagen zu können, sie stürmt von Rekordumfrage zu Rekordumfrage. Doch beim Bundesparteitag am Wochenende in Erfurt drohen Konflikte – nicht nur mit den Linksextremisten vor der Messehalle.

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Die AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Parteitag in Erfurt mit Spannung erwartet. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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