Frankfurt stellt zwölf Wachleute wegen zu niedrigem Geländer ab

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FRANKFURT AM MAIN. In einer Frankfurter Grundschule hat die Stadt ein Treppengeländer rund um die Uhr bewachen lassen, weil es sieben Zentimeter zu niedrig ist. Dafür sind zwölf Sicherheitskräfte im Einsatz. Kostenpunkt: 13.700 Euro pro Woche.

In der Frauenhofschule fiel bei einer Routinebegehung auf, dass das Geländer lediglich 103 statt der vorgeschriebenen 110 Zentimeter misst.

Bis eine bauliche Lösung umgesetzt ist, setzt die Stadt auf Personal statt Handwerker. Nach Angaben des zuständigen Dezernats seien „momentan zwölf Personen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Posten in den Treppenhäusern im Einsatz“. Die kommissarische Schulleiterin Solmaz Heidlindemann zeigte sich fassungslos laut Bericht in der Welt. Das Geländer sei seit rund 100 Jahren unverändert und habe bislang „niemanden gestört“. Unfälle habe es nach ihrer Kenntnis nie gegeben.

Frankfurt verweist auf Vorschriften

Die nun anfallenden Kosten kritisierte sie deutlich: „Für die Bewachung werden jetzt Steuergelder verbraten, die dringend für die Schulen benötigt würden.“ Der Fall zeige „die ganze Planlosigkeit und das Missmanagement“ der Behörden. Die Stadt verweist hingegen auf geltende Vorschriften. Die vorgeschriebene Höhe von 1,10 Metern ergebe sich aus der Muster-Schulbau-Richtlinie, deren aktuelle Fassung aus dem Jahr 2009 stammt.

Auch während der anstehenden Osterferien soll das Geländer weiter bewacht werden. Dann könnten die Kosten sinken, da einzelne Treppen gesperrt werden – die Stadt rechnet mit 5.000 bis 6.000 Euro pro Woche. (rr)