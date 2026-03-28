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Rheinland-Pfalz: Schulleiter nennt Deutschlandfarben „Verunstaltung“ – Schüler müssen Schwarz-Rot-Gold übermalen

Rheinland-Pfalz: Schulleiter nennt Deutschlandfarben „Verunstaltung“ – Schüler müssen Schwarz-Rot-Gold übermalen

Rheinland-Pfalz: Schulleiter nennt Deutschlandfarben „Verunstaltung“ – Schüler müssen Schwarz-Rot-Gold übermalen

(Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
(Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
An diesen Farben stört sich die Schulleitung: Schwarz-Rot-Gold. Die Deutschlandfahne auf der Treppe wurde übermalt. (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
Rheinland-Pfalz
 

Schulleiter nennt Deutschlandfarben „Verunstaltung“ – Schüler müssen Schwarz-Rot-Gold übermalen

Deutschlandfarben gelten einem Schulleiter als „Verunstaltung“: Eine Grundschule in Rheinland-Pfalz lässt von Schülern in einer Kunstaktion eine schwarz-rot-goldene Treppe übermalen. Mit Video.
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BAD BERGZABERN. Eine in Schwarz-Rot-Gold bemalte Treppe hat an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz für Aufsehen gesorgt. Die Schulleitung bezeichnete die Deutschlandfarben als „Verunstaltung“ und lässt sie im Rahmen eines Projekts von Schülern übermalen.

Laut Berichten haben Unbekannte den Treppenaufgang zuvor in den Nationalfarben gestaltet. Der Schulleiter entscheid sich, die Bemalung nicht lediglich zu entfernen, sondern initiierte eine Kunstaktion.

Aus Deutschlandfarben wurde ein Frosch

Mehrere Klassen beteiligen sich daran, die Treppe neu zu gestalten. Dabei entsteht unter anderem ein großflächiges Froschmotiv, das die Flagge vollständig überdeckt. Ziel sei es gewesen, etwas „Wunderschönes“ zu schaffen.

 

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Der Fall erinnert an die Geschehnisse in Arnsberg (die JF berichtete). Auch dort hatten Unbekannte eine Regenbogentreppe mit den deutschen Nationalfarben übermalt. Die Stadt erstattete Anzeige, Politiker reagierten empört und werteten die Aktion als Angriff auf Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

An diesen Farben stört sich die Schulleitung: Schwarz-Rot-Gold. Die Deutschlandfahne auf der Treppe wurde übermalt. (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas
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