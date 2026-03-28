Schulleiter nennt Deutschlandfarben „Verunstaltung“ – Schüler müssen Schwarz-Rot-Gold übermalen

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BAD BERGZABERN. Eine in Schwarz-Rot-Gold bemalte Treppe hat an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz für Aufsehen gesorgt. Die Schulleitung bezeichnete die Deutschlandfarben als „Verunstaltung“ und lässt sie im Rahmen eines Projekts von Schülern übermalen.

Laut Berichten haben Unbekannte den Treppenaufgang zuvor in den Nationalfarben gestaltet. Der Schulleiter entscheid sich, die Bemalung nicht lediglich zu entfernen, sondern initiierte eine Kunstaktion.

Aus Deutschlandfarben wurde ein Frosch

Mehrere Klassen beteiligen sich daran, die Treppe neu zu gestalten. Dabei entsteht unter anderem ein großflächiges Froschmotiv, das die Flagge vollständig überdeckt. Ziel sei es gewesen, etwas „Wunderschönes“ zu schaffen.

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Der Fall erinnert an die Geschehnisse in Arnsberg (die JF berichtete). Auch dort hatten Unbekannte eine Regenbogentreppe mit den deutschen Nationalfarben übermalt. Die Stadt erstattete Anzeige, Politiker reagierten empört und werteten die Aktion als Angriff auf Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.