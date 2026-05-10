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„New Direction“-Studie: So breiten sich No-go-Areas in Westeuropa aus

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epa05218780 A Belgian police dog handler holds back curious onlookers during an anti-terror operation in the Molenbeek neighborhood of Brussels, Belgium, 18 March 2016. Media reports claim that fugitive terror suspect Salah Abdeslam has been wounded but arrested alive during the anti-terror operation in Molenbeek that was carried out within the investigations linked to last year's Paris terror attacks. EPA/STEPHANIE LECOCQ ++ Der Staat hat in vielen No-go-Areas längst die Kontrolle verloren.
epa05218780 A Belgian police dog handler holds back curious onlookers during an anti-terror operation in the Molenbeek neighborhood of Brussels, Belgium, 18 March 2016. Media reports claim that fugitive terror suspect Salah Abdeslam has been wounded but arrested alive during the anti-terror operation in Molenbeek that was carried out within the investigations linked to last year's Paris terror attacks. EPA/STEPHANIE LECOCQ ++ Der Staat hat in vielen No-go-Areas längst die Kontrolle verloren.
Anti-Terror-Operation im Brüsseler Stadtteil Molenbeek (2016): Der Staat hat in vielen No-go-Areas längst die Kontrolle verloren. Foto: picture alliance / dpa | Stephanie Lecocq
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So breiten sich No-go-Areas in Westeuropa aus

In westeuropäischen Städten sind No-go-Areas nichts Neues. Eine Studie der konservativen Stiftung „New Direction“ zeigt, wie stark sich diese Gebiete ausbreiten und was muslimische Einwanderer damit zu tun haben.

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Anti-Terror-Operation im Brüsseler Stadtteil Molenbeek (2016): Der Staat hat in vielen No-go-Areas längst die Kontrolle verloren. Foto: picture alliance / dpa | Stephanie Lecocq
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